غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك.. صور

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقاد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة، تدريب الفريق الذي أقيم مساء الثلاثاء، تحضيرًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل.

معنويات مرتفعة في مران غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك

وظهر لاعبو غزل المحلة في التدريبات بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الجونة بهدف للا شيء في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وشهد المران تطبيق أفكارًا فنية من المدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي منح لاعبي زعيم الفلاحين تعليمات خاصة لتصحيح أخطاء المباريات الثلاث الماضية، وذلك بجانب خوض اللاعبين لتدريبات بدنية متنوعة.

وكان غزل المحلة حقق انتصاره الأول في بطولة الدوري الممتاز بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك، بعدما تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية.

وعاد غزل المحلة إلى دوري الأضواء بعد غياب موسم واحد، حيث هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2022-2023.