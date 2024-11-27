العراق وبريطانيا يؤكدان أهمية استمرار التنسيق لتعزيز الشراكة بين البلدين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الداخلية في بريطانيا إيفيت كوبر، العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات الأمنية.

كما تناول الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء العراقية الثلاثاء - سبل مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة آليات دعم القدرات الأمنية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن التعاون الأمني بين العراق والمملكة المتحدة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدين، لمواجهة التحديات المشتركة.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.