أتالانتا يقسو على يونج بويز بسداسية في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق أتالانتا الإيطالي في تحقيق فوز عريض على مضيفه يونج بويز السويسري بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب وانكدورف في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

شهد الشوط الأول من المباراة إثارة كبيرة، حيث تبادل الفريقان الهجمات منذ البداية، قبل أن يفتتح ماتيو ريتيجي التسجيل لصالح أتالانتا مبكرًا في الدقيقة التاسعة، لكن يونج بويز أدرك التعادل سريعًا عن طريق سيلفر جانفولا في الدقيقة 11.

مباراة أتالانتا ضد يونج بويز

بعد ذلك، سيطر أتالانتا على مجريات اللعب وأضاف ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول عن طريق شارل دي كيتيلاري وسياد كولاسيناك وماتيو ريتيجي مرة أخرى، في الدقائق 28، 31، و39 على الترتيب.

وواصل أتالانتا هيمنته في الشوط الثاني، وأضاف هدفين آخرين عن طريق شارل دي كيتيلاري ولازار ساماردزيتش في الدقيقتين 56 و90، ليفوز الفريق الإيطالي على يونج بويز بنتيجة 6-1.

وبهذا الانتصار، عزز أتالانتا موقعه في المركز الرابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، في المقابل، استمر يونج بويز في مسلسل الهزائم بلا نقاط في المركز الـ36 والأخير.