غدًا.. ندوة حول الأدب العربي ومعايير العالمية بـ«البحوث والدراسات العربية»

تنطلق في تمام الرابعة مساء غدا الخميس، ندوة ثقافية بعنوان "الأدب العربي ومعايير العالمية".

ويحاضر فيها كل من: الروائية الدكتورة ريم بسيوني، والروائي يوسف القعيد، الناقد الدكتور خيرى دومة، وذلك بمقر معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بجاردن سيتي.

ويقدم المشاركون رؤاهم حول مكانة الأدب العربي في الساحة الثقافية العالمية والتحديات التي تواجهه وتهدف الندوة إلى فتح حوار وطني حول الأدب العربي، وتسليط الضوء على أهمية دعم الإبداع الأدبي، وتشجيع الكتاب الشباب وتديرها الدكتورة أماني فؤاد‏ أستاذة للنقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة.