العراق وروسيا يؤكدان ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، أهمية العلاقات الثنائية بين بلديهما ودورهما المحوري في المرحلة الحالية، مشددين على ضرورة تفعيل عمل اللجنة العراقية-الروسية المشتركة والإسراع في انعقاد اجتماعاتها قريبًا؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس الثلاثاء، أن اللقاء تناول أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات العراقية والروسية، والعمل على ازالة العقبات التي تواجه هذا التعاون. وتم استعراض مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مع الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في ميزان التبادل التجاري، وهو ما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشاد وزير الخارجية العراقي بالتقدم الذي تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع مهم في (بغداد) خلال الفترة المقبلة لتعميق التعاون بين الجانبين.

كما تم التطرق - خلال اللقاء - إلى مجالات التعاون في تعزيز التجارة، وتطوير التعاون في القطاع النفطي، والمجال الإلكتروني، والأمن السيبراني.