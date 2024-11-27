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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن: واشنطن وروما يعملان معا لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن وروما تعملان معا لمحاولة تحقيق سلام مستدام ودائم في الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي – في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش المؤتمر الوزاري لمجموعة السبع المنعقدة في مدينة فيوجي الإيطالية الثلاثاء، ونقلتها صحيفة "إيطاليا اليوم" – التزام البلدين تجاه أوكرانيا ضد ما وصفته بالعدوان الروسي المستمر، كما أنهما متحدتان لمواجهة بعض التحديات التي تفرضها الصين.

ولفت الوزير الأمريكي إلى الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والولايات المتحدة، معربا عن تقديره لدور الرئاسة الإيطالية خلال قمة مجموعة السبع.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الولايات المتحدة هي حليف رئيسي لإيطاليا، مؤكدا تطابق وجهات نظر بشأن القضايا الدولية الكبرى.

وأشار إلى وجود رؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط، والعمل لأجل السلام، معربا عن أمله في التوصل قريبا لوقف لإطلاق النار في لبنان، بجانب العمل أيضا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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