بهدف عكسي.. إنتر ميلان يفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على ضيفه لايبزيج الألماني بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب طوال دقائق المباراة، لكن كانت التسديدات على المرمى لصالح إنتر ميلان.

مباراة إنتر ميلان ضد لايبزيج

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هدف عكسي، سجله كاستيلو لوكيبا مدافع لايبزيج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

ولم يستطع الإنتر مضاعفة النتيجة بعد هذا الهدف، كما لم تفلح محاولات الفريق الضيف في إدراك التعادل، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميلان على لايبزيج بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، تصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤقتًا برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد لايبزيج بلا نقاط في المركز الـ33.

وكان إنتر ميلان بدأ مباراته ضد لايبزيج، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - زيلينكسي - ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.