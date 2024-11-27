أرسنال يكتسح سبورتنج لشبونة بخماسية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصارًا كبيرًا على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليواصل الجانرز مسيرتهم نحو التأهل إلى الدور المقبل.

افتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل في الدقيقة السابعة وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 22 وعزز المدافع غابرييل ماجاليس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 45.

وقلص جونكالو إيناسيو الفارق لصالح سبورتنج لشبونة في الدقيقة 47 لكن أرسنال لم يتراجع، حيث سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 65 واختتم لياندرو تروسارد مهرجان الأهداف في الدقيقة 82.

بهذا الفوز العريض، رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط، مما يعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة في المقابل، تجمد رصيد سبورتنج لشبونة عند 10 نقاط، لتشتعل المنافسة بينهما في الجولة الأخيرة.