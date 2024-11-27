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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس الأزهر بشمال سيناء يشهد قرعة حج وزارة الداخلية

رئيس الازهر بشمال
رئيس الازهر بشمال سيناء يشهد قرعة حج وزارة الداخلية
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شهد فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، قرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية للموسم الحالي بشمال سيناء، بحضور اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء.

فى كلمته هنئ "العريف"، جميع الفائزين بالحج للموسم الحالى، مقدما التمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

هذا وقد شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء واللواء دكتور محمد عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء، قرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية للموسم الحالي بشمال سيناء.

وقال المحافظ، أنه تم مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

وبلغ اجمالى عدد المتقدمين بطلبات لاداء فريضة الحج هذا العام 219 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة، وفاز منهم 51 شخصًا بصفة اساسية، علاوة على شخصين من كبار السن، وعدد 27 آخرين بصفة احتياطية

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