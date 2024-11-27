لجنة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تتفقد المنشآت الشبابية بسيناء

واصلت لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، بوزارة الشباب والرياضة متابعتها لليوم الثاني عددًا من الهيئات الشبابية والرياضية بمدينة العريش في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بالاهتمام بالمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد النبي وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت بالوزارة والدكتور محمد عساف مدير عام المنشئات الشبابية لتنفيذ الخطط الاستثمارية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بالوزارة.

وناقش إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة مع لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة، والخطة الإضافية العام المالي.

كما رافق خالد رجائي اللجنة نائبا عن المدير العام أثناء تفقدهم مركز شباب مدينه العريش، والملعب الخماسي بمركز شباب المساعيد، لمتابعة سير العمل بهم.

وستستمر اللجنة في متابعة باقي الملاعب والمنشآت بالمحافظة وتفقدها على الطبيعة لحصر كافة الإحتياجات التى تتطلبها تلك

المنشآت، وتذليل جميع العقبات أثناء التنفيذ.