في ليلة ليفاندوفسكي المئوية.. برشلونة يكتسح بريست بدوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق برشلونة الإسباني ضيفه بريست الفرنسي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب مونتجويك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة على بريست بهدف للا شيء، سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الهدف، حقق ليفاندوفسكي إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الكروية، وذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكي يطارد رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا

سجل ليفاندوفسكي هدفه رقم 100 في كأس ذات الأذنين، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 100 هدفًا.

ودخل ليفاندوفسكي نادي المائة في البطولة، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ140 هدفًا في 183 مباراة، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الـ129 هدفًا في 163 مباراة، ثم روبرت ليفاندوفسكي بـ100 هدفًا في 125 مباراة.

جاءت أهداف ليفاندوفسكي الـ100 في بطولة دوري أبطال أوروبا، كالتالي: 69 هدفًا مع بايرن ميونخ الألماني، 17 هدفًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، 14 هدفًا مع برشلونة الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة ضد بريست

وفي الشوط الثاني من المباراة، أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي الثلاثية في الدقيقة 90+2.

وبتلك النتيجة، ارتقى برشلونة إلى وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا مؤقتًا برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد بريست عند 10 نقاط، ليتراجع بها إلى المركز التاسع.