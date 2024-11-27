بالشراكة بين كتلة الحوار والسفارة الفلسطينية بالقاهرة| اليوم.. الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية تعلن كتلة الحوار عن شراكتها مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة في تنظيم فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء بمقر كتلة الحوار بالتجمع الخامس.

وذكرت كتلة الحوار أن الاحتفاء سيتضمن معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويحتوي علي عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينين وسيكون سيتم عرض مجموعة من الصور بايدي أطفال غزة وأبناء الشهداء جراء حرب الإبادة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لطفلة من غزة تخاطب والدتها الشهيدة عن طريق رسائل بالبحر.

وسيقام علي هامش الاحتفالية مؤتمر صحفي بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية