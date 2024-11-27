ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالشراكة بين كتلة الحوار والسفارة الفلسطينية بالقاهرة| اليوم.. الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

فلسطين
فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية تعلن كتلة الحوار عن شراكتها مع السفارة الفلسطينية بالقاهرة في تنظيم  فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مساء اليوم الأربعاء  بمقر كتلة الحوار بالتجمع الخامس. 

وذكرت كتلة الحوار أن الاحتفاء  سيتضمن  معرض صور يوثق انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ويحتوي علي عدد من الصور خاصة بالشهداء من النساء والأطفال وشهداء الصحافة الفلسطينية وجزء خاص عن الأسري الفلسطينين وسيكون سيتم  عرض مجموعة من الصور بايدي أطفال غزة وأبناء الشهداء جراء حرب الإبادة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، كما سيتم عرض فيلم وثائقي لطفلة من غزة تخاطب والدتها الشهيدة عن طريق رسائل بالبحر.

وسيقام علي هامش الاحتفالية مؤتمر صحفي بحضور دكتور باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين والسياسيين ووسائل الإعلام المحلية والدولية

القضية الفلسطينية كتلة الحوار السفارة الفلسطينية بالقاهرة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى