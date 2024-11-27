ريمونتادا تاريخية لفينورد تعمق جراح مانشستر سيتي

حقق فريق فينورد الهولندي تعادل درامي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-3، بعد ريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" شهدت أحداثًا مثيرة وعودة مذهلة من أصحاب الأرض.

افتتح التسجيل إيرلينج هالاند في الدقيقة 44 من علامة الجزاء انتهى الشوط الأول بتقدم السيتي بنتيجة 1-0 مع أداء قوي من الفريق الإنجليزي.

عزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 50 بهدف رائع من إلكاي جوندوجان وأضاف إيرلينج هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 53 برأسية مذهلة

لكن فينورد كان له رأي آخر، حيث بدأ العودة التاريخية في الدقيقة 75 عن طريق أنيس حاج موسى بتسديدة قوية من داخل المنطقة، معلنًا تقليص الفارق.

وواصل الفريق الهولندي الضغط ليضيف سانتياغو خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 82 مستغلًا تمريرة عرضية رائعة.

وفي الدقيقة 89، أكمل دافيد هانكو الريمونتادا بتسجيل الهدف الثالث برأسية متقنة من ركلة ركنية، ليقلب الطاولة على مانشستر سيتي وسط فرحة عارمة من الجماهير الهولندية.

بهذا التعادل المثير، يزداد الضغط على مانشستر سيتي، الذي يعاني من سلسلة نتائج سلبية في البطولة، بينما يعزز فينورد حظوظه في التأهل للأدوار الإقصائية.

الريمونتادا أكدت الروح القتالية العالية لفينورد، وأظهرت معاناة دفاع السيتي في التعامل مع الهجمات المرتدة.