إدارة تنمية النشء بشمال سيناء تنظم المؤتمر الوطني «بناء جيل»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء " إدارة تنمية النشء" اللقاء الثالث للمؤتمر الوطني للنشء بعنوان «بناء جيل» النسخة الثانية، بمركز شباب قاطية التابع لإدارة رمانة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأوضح "حسن عبد الوهاب " أن المؤتمر يهدف إلى دعم قدرات النشء، وتمكينهم من أجل إدارة الدولة المصرية، وتعريف النشء بإنجازات وجهود الدولة المصرية، ومناقشه القضايا المجتمعية المختلفة المتعلقة بالنشء، والسعي لبناء وعى وثقافة وطريقه تفكير النشء بصورة إيجابية واضحة، كما يهدف إلى تأهيل وتدريب النشء من المرحلة العمرية من 12 إلى 17عاما، على مستوى المحافظة بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل بناء الشخصية، والتي تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية.

وأضاف عبد المقصود رمضان مدير ادارة تنمية النشء ان المؤتمر سلط الضوء على المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية لصالح النشء، بتوجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه بحقوق الطفل في كل المجالات، التعليمية والصحية، مثل التطعيم الإجباري المجاني، والرعاية الصحية والأسرية، وضرورة التغذية الأساسية ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، أيضا دور الدولة الهام والواضح لحقوق الأطفال ذوي الهمم، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وأيضا اكتشاف مواهبهم وتنميتها وإبرازها بكل الأشكال.