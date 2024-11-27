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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باير ليفركوزن يكتسح سالزبورج بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فرحة باير ليفركوزن
فرحة باير ليفركوزن
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حقق فريق باير ليفركوزن الألماني فوزًا ساحقًا على نظيره ريد بول سالزبورج بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبهذا الفوز، واصل الفريق الألماني تقديم عروضه القوية، مؤكدًا صدارته للمجموعة.

افتتح فلوريان فيرتز التسجيل مبكر لباير ليفركوزن من علامة الجزاء في الدقيقة 8، بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء تم احتسابها بعد مراجعة تقنية الفيديو.

أضاف أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 11 وعاد فلوريان فيرتز ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 30، وسجل باتريك شيك الهدف الرابع في الدقيقة 61 واختتم أليكس غارسيا مهرجان الأهداف في الدقيقة 72 بتسديدة 

بهذا الانتصار يتصدر باير ليفركوزن المجموعة برصيد 13 نقاط يضعه في موقف قوي للتأهل إلى الأدوار الإقصائية

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