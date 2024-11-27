بايرن ميونخ يتخطى عقبة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تخطى فريق بايرن ميونخ الألماني عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة مع بداية الشوط الأول، وانحصر اللعب في وسط الملعب في أول 30 دقيقة.

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب بعد ذلك، ليترجم سيطرته إلى هدف في الدقيقة 38، سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بكرة رأسية.

وبعد هدف التقدم، ارتفعت معنويات البايرن، وشكل خطورة هجومية على مرمى البي إس جي، ولكن حارس الضيوف تصدى لهجمات العملاق البافاري.

مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

شهد الشوط الثاني، استحواذ نسبي لفريق باريس سان جيرمان على الكرة، حتى تلقى ضربة موجعة بطرد عثمان ديمبلي في الدقيقة 56، لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

ولم يستغل البايرن النقص العددي في صفوف الفريق الباريسي، بفاعلية هجومية مؤثرة، ليكتفي بايرن ميونخ بهدفه الذي جاء في الشوط الأول.

بتلك النتيجة، ارتقى بايرن ميونخ إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ26.