سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع مصر المرحلة المقبلة

أكدت أنجلينا أيخهوريست سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة حديثا لدى مصر، حرصها على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى مصر أنجلينا أيخهوريست، اليوم الثلاثاء،بحضور الصحفيين المصريين والأجانب في مصر بمقر السفارة بالقاهرة.

رحبت السفيرة أنجلينا أيخهوريست- في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة- بالصحفيين" قائلة إنها حرصت على أن يكون أول حفل استقبال تنظمه في مقر إقامتها منذ وصولها إلى مصر لتولي مهام منصبها الجديد مخصصا للصحفيين".

وأضافت" انها تسعى لتعلم اللغة العربية فى الفترة القادمة على غرار بعض السفراء فى مصر.

وتتمتع أيخهوريست بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغلت منصب المدير العام لإدارة أوروبا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، وكانت مسؤولة عن التواصل الاستراتيجي في جميع أنحاء أوروبا.

قبلها كانت تشغل منصب المدير العام لشئون أوروبا وآسيا الوسطى منذ 2019 وحتى عام 2020. وفي الفترة من العام 2015 إلى عام 2019، شغلت منصب نائب المدير العام ومدير شئون أوروبا الغربية وغرب البلقان وتركيا، ولعبت دورا محوريا باعتبارها المفاوض الرئيسي في حوار بلغراد وبريشتينا الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي.

تشمل مسيرتها الدبلوماسية أيضا عملها كسفيرة للاتحاد الأوروبي في لبنان (2011-2015) وعملها كرئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا من عام 2008 إلى 2010; كما قادت عددا من مبادرات التنمية والتعاون الإقليمي من 2004 إلى 2008، ضمن عملها في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن.

وشغلت عددا من المناصب الاستشارية في مجال السياسات بالإدارة العامة للتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية، وكذلك بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية المختصة بشئون التنمية البشرية والاجتماعية، والشراكة الأورومتوسطية.



تتمتع أيخهوريست بخبرة عملية كبيرة نظرا لعملها السابق مع الأمم المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفولة، بالإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية في القانون الدولي ودراسات الشرق الأوسط.

SharnoPH-35

SharnoPH-82

SharnoPH-80

SharnoPH-98

SharnoPH-57

SharnoPH-30

SharnoPH-75