بحضور أحمد حلمي وأمير كرارة.. النجوم يدعمون ابنة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية

رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات العرض الخاص لفيلم “مين يصدق”، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، حيث شهد العرض الخاص للفيلم توافد عدد من نجوم الفن والمشاهير وكان أبرزهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي حرص على دعم ابنته في أولى تجاربها الإخراجية، بجانب عدد من النجوم مثل أمير كرارة وأحمد حلمي ويوسف الشريف وحمدي الميرغني ومحمد أنور وغيرهم من النجوم.

فيلم “مين يصدق” من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وإخراج زينة عبدالباقي.

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