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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. انقطاع المياه عن قرية الحيبة والعجرة ودير الحديد ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية الحيبة والعجرة ودير الحديد؛ نظرا لوجود أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي والمرشحات بمحطة مياه الحيبة فرع الفشن، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٧ من الساعة ٢ ظهرا حتى الساعة ١٠ مساءً ولمدة ٨ ساعات.

وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827  

 

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