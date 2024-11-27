مياه كفر الشيخ: انقطاع الخدمة لمدة 9 ساعات عن مركز ومدينة دسوق اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق، وتؤثر على كل من (مركز ومدينة دسوق بالكامل وبعض قرى قلين وبعض قرى كفر الشيخ) وتوابعهم، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٧ من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٦ مساء من نفس اليوم، ولمدة ٩ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة توقف محطة مياه محله أبو على بسبب التطهير بترعة القضابة.

وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.