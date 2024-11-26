برعاية الجامعة العربية.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

تم اليوم فى القاهرة برعاية جامعة الدول العربية وتحت "شعار لتنمية عقارية عربية" إنعقاد فعاليات "مؤتمر الإعلان عن رؤية الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية وعن مبادراته لعام 2025" بحضور الوزير المفوض الدكتور رائد علي الجبوري مدير إدارة المنظمات والإتحادات بجامعة الدول العربية ممثلًا أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبحضور كوكبة من كبار الشخصات من سفراء الدول العربية في القاهرة ورؤساء وممثلي الإتحادات العربية الأعضاء في الملتقى العربي للإتحادات العربية النوعية المتخصصية بجامعة الدول العربية

إنعقدت فعاليات المؤتمر متضمنة عددًا من الفقرات التي تم فيها إستعراض قرارات الجمعية العمومية للإتحاد التي إلتأم إجتماعها مساء اليوم لإقرار خطة عمل ومبادرات الإتحاد للعام القادم 2025 وبهذه المناسبة قدم المستشار الدكور لاحق العتيبي رئيس الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية كلمةً رحب فيها بضيوف المؤتمر وأكد فيها الفضل الكبير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دورها الريادي كونها الراعي الأول للإتحادات العربية المتخصصة وأكد أهمية الدور الفاعل الذي تمارسه إدارة المنظمات والإتحادات في الجامعة لدعم مسيرة نجاح الإتحاد لتفعيل العمل العربي المشترك، حيث قال (نؤكد الهدف والغاية التي تأسس لأجلها "الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية"، فكلنا نؤمن بأن التعاون والعمل المشترك بين المنظمات والاتحادات والمؤسسات العربية يصنع أثرًا ويدفع بمسيرة التنمية قدمًا وسيبنى مستقبلًا مزدهرًا لأوطاننا وأجيالنا. وإن البناء والعمران والتنمية العقارية بمفهومها الشامل ما هو إلا لبنة أساسية وركيزة رئيسية لابد من تعزيزها ودعمها ليتكامل دورها الحضاري مع القطاعات الحيوية الأخرى إقتصاديًا وإجتماعيًا،

أشار المستشار الدكور لاحق العتيبي رئيس الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية إلى القرارات النوعية التي خرج بها إجتماع الجمعية العمومية حيث تم إعتماد المقر الدائم للإتحاد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تم فتح باب العضوية في الإتحاد ومجالسه للمؤسسات والأفراد المتخصصين، بالإضافة إلى الإعلان عن إنجاز نوعي حققه الإتحاد لفتح آفاق التعاون العربي والدولي من خلال إبرامه إتفاقية تعاون مشترك مع غرفة ساحل العاج للتنمية العقارية وإتحاد غرب إفريقيا، وكذلك الإعلان عن التحضير لإطلاق "سوق التنمية العقارية" كحدث عربي دولي كبير ومن المقرر أن يتم من خلاله العمل قريبًا على التنظيم لمؤتمر عربي أفريقي للبناء والتنمية العقارية في مدينة العيون بالمملكة المغربية، ومن جهة أخرى تم إتخاذ القرار بإفتتاح مقر إقليمي للإتحاد في مدينة العيون بالمملكة المغربية ومقر إقليمي للإتحاد في دمشق بالجمهورية العربية السورية.

وفي مبادرة رائدة أعلن المستشار الدكور لاحق العتيبي رئيس الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية عن إطلاق "الوسام العربي للتنمية العقارية" ليكون جائزة دورية يطلقها الإتحاد كل ثلاث سنوات لتكريم النخبة من صانعي المشاريع والإنجازات العقارية التنموية المبتكرة والرائدة وضمن عدد من الفئات التي تشمل: البناء والهندسة، التطوير والتنمية، الهوية المعمارية والإبتكار. وقد قال بمناسبة الإعلان عن هذه الجائزة الكبيرة (إن المشاريع والإنجازات المتميزة التي تبتكرها وتنفذها الشركات والمؤسسات في القطاع العقاري علينا أن لا نغفل دورها في إحداث تطوير ونهضة عمرانية تنموية لعالمنا العربي، ومن هذا المنطلق قررنا تخصيص جائزة عربية دورية نقدمها للنخبة من صانعي الصروح والمشاريع العقارية الإنمائية في مختلف الدول العربية

و في مستهل كلمته التي ألقاها في المؤتمر قال الوزير المفوض الدكتور رائد علي الجبوري مدير إدارة المنظمات والإتحادات بجامعة الدول العربية ( في البدء أود الإعراب عن خالص التمنيات لهذا الحفل بالنجاح في تحقيق الغاية التي أُقيم من أجلها، والمساهمة في توثيق عُرى التعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية باختصاصات الإتحاد في الدول العربية الأعضاء )،،

و شدد على أهمية هذه المناسبة قائلًا (ولا يفوتني تسجيل التقدير للإتحاد على حُسن الترتيب والإعداد لهذا الحفل وإطلاق الجائزة، والذي يمثل فرصة لتشجيع القطاع العقاري والتنمية العقارية العربية بشكل خاص، ومجال التنمية المستدامة بشكل عام، بصفته كعضو في ملتقى الإتحادات العربية النوعية المتخصصة برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما أنه يمثل مناسبة لفتح آفاق تعاون مع المؤسسات والإتحادات العربية ذات الصلة، خاصة أنه يُقام بالتزامن مع الإجتماع الدوري للجمعية العمومية للإتحاد، الأمر الذي من شأنه ضمان ديمومة وتجديد زخم عمله،)

و في ختام كلمته أكد الوزير المفوض الدكتور رائد علي الجبوري مدير إدارة المنظمات والإتحادات بجامعة الدول العربية على أهمية الدور المأمول من الإتحادات العربية النوعية المتخصصة، ضمن منظومة العمل العربي المشترك، كما دعى الإتحاد وجمعيته العمومية إلى مواصلة العمل على ترسيخ وتطوير الاهداف والغايات التي انشىء من اجلها، متمنيًا لهم النجاح والمزيد من العطاء.

وبدوره أكد المستشار صلاح الدين البدري الأمين العام للإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في كلمته التي ألقاها أن هذا الإتحاد بأهدافه ورؤيته الإستراتيجية والمستقبلية يمثل منصة عربية فريدة تجمع الخبرات والكفاءات لتعزيز مسارات البناء والتنمية في أمتنا العربية، وقال في كلمته (إننا في الاتحاد نؤمن بأن التنمية العمرانية ليست مجرد مشاريع إسمنتية وهندسية، بل هي أداة حقيقية لتحقيق الازدهار والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، نعمل على تعزيز التكامل العربي في مجالات البناء والتنمية العقارية، ودعم الجهود الوطنية لكل دولة بما يتماشى مع خصوصياتها وتطلعات شعوبها.)

وأشار البدري إلى أن إلتزام الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية بما وضعه من رؤى وأهداف، حيث قال في كلمته (إننا ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومات والمؤسسات العربية والدولية، ومواكبة أحدث الابتكارات والحلول المستدامة التي تُسهم في رفع جودة الحياة وتوفير سكن كريم للمواطن العربي..)

وبعد أن تم إستعراض الموقع الإلكتروني للإتحاد والرؤية التي وضعها الإتحاد لجائزة "الوسام العربي للتنمية العقارية"، بادرت رئاسة الإتحاد العربي للتنمية العقارية بتسليم الدروع التكريمية حيث تم منح الدرع الأول من الإتحاد إلى معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدرع الثاني إلى سعادة الوزير المفوض د. رائد علي الجبوري مدير إدارة المنظمات والإتحادات بجامعة الدول العربية، والدرع الثالث إلى السفير محمد خير عبد القادر المدير السابق لإدارة المنظمات والإتحادات بجامعة الدول العربية.

كما تم منح درع الإتحاد لمعالي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المملكة المغربية، وأيضًا SIRIKI SANGARÉ رئيس غرفة ساحل العاج للتنمية العقارية رئيس اتحاد غرب إفريقيا، وللأستاذ هشام الصابري رئيس المجلس الوطني للموثقين بالمملكة المغربية، وكذلك للمهندس الشيخ مسلط بن ربيعان من المملكة العربية السعودية.

و الجدير بالذكر، أن الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية قد نشأت فكرته عام 2002 ويصبو من خلال منظومة العمل العربي المشترك إلى تحقيق رؤى إستراتيجية مبتكرة قادرة على دفع عجلة التنمية نحو الأمام حيث يتمتع الإتحاد بهيكل تنظيمي متكامل من خبراء وأعضاء متخصصين ويرأسه المستشار الدكتور لاحق العتيبي من المملكة العربية السعودية، والأمين العام للإتحاد المستشار صلاح الدين البدري من المملكة المغربية، وكذلك يضم الإتحاد في عضوية مجلس إدارته أعضاء من عدة دول عربية

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