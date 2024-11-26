رأسية تمنح بايرن ميونخ التقدم على باريس سان جيرمان بالشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة مع بداية الشوط الأول، وانحصر اللعب في وسط الملعب في أول 30 دقيقة.

مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وسيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب بعد ذلك، ليترجم سيطرته إلى هدف في الدقيقة 38، سجله المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بكرة رأسية.

وبعد هدف التقدم، ارتفعت معنويات البايرن، وشكل خطورة هجومية على مرمى البي إس جي، ولكن حارس الضيوف تصدى لهجمات العملاق البافاري.

ويأمل بايرن ميونخ الفوز على باريس سان جيرمان، لتصحيح وضعه في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بايرن ميونخ المركز التاسع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ25 بـ4 نقاط.