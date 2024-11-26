السبت.. مؤتمر صحفي لقائمة المهندس هاني أبو ريدة

تعقد قائمة المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهر السبت المقبل، لتقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

كانت قائمة أبو ريدة، قد عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحاتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة السبت المقبل قبل المؤتمر الصحفي.