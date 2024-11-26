مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يصوت لصالح اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله

صوت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لصالح اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال مع حزب الله في لبنان.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع الإلكتروني لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الاقتراح يهدف إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يومًا مع حزب الله، وهو ما يمكن أن يشكل أساسًا لهدنة دائمة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب فيديو مسجل وفق قناة "أي 24" الإسرائيلية،أن هدف وقف إطلاق النار مع لبنان هو "فصل الساحات وعزل حماس".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دمر قدرات حزب الله على إنتاج الصواريخ، مشيرًا إلى أن الحزب لم يعد بنفس القوة السابقة بعد القضاء على معظم قادته وبنيته التحتية، مما أعاد الحزب إلى الوراء عقودًا.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح، مضيفًا أن" وقف إطلاق النار مع لبنان سيسهم في ترك حماس بمفردها"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد إسرائيل في التركيز على مواجهة التهديد الإيراني.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات على سبع جبهات، مؤكدًا التزامه بتدمير قدرات حماس بالكامل، بما في ذلك القضاء عليها في الضفة الغربية.

وأشار إلى استمرارية التصدي لمخاطر الطائرات المسيرة في سوريا، موجهًا تحذيرًا للرئيس السوري بشار الأسد، كما أكد التزامه بإعادة جميع المواطنين في الشمال إلى منازلهم، إضافة إلى إعادة جميع الرهائن من غزة.