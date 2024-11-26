شاهد.. ليفاندوفسكي يقتحم نادي المائة في دوري أبطال أوروبا

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الكروية، خلال مباراة فريقه المقامة حاليًا أمام بريست الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، نظيره بريست على ملعب مونتجويك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في مباراة برشلونة وبريست، بهدف في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ليكتب بهذا الهدف اسمه في سجلات تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه رقم 100 في كأس ذات الأذنين، ليصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 100 هدفًا.

ودخل ليفاندوفسكي نادي المائة في البطولة، ليحتل المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ140 هدفًا في 183 مباراة، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي صاحب الـ129 هدفًا في 163 مباراة، ثم روبرت ليفاندوفسكي بـ100 هدفًا في 125 مباراة.

جاءت أهداف روبرت ليفاندوفسكي الـ100 في بطولة دوري أبطال أوروبا، كالتالي. 69 هدفًا مع بايرن ميونخ الألماني، 17 هدفًا مع بوروسيا دورتموند الألماني، 14 هدفًا مع برشلونة الإسباني.