حمادة هلال يعلن وفاة والد زوجته سميح توفيق القيشاوى

أعلن الفنان حمادة هلال، عن وفاة والد زوجته المهندس سميح توفيق القيشاوى، الذي رحل عن عالمنا، مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم، توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوي”.

داعيا اللهم اسكنه فسيح جنات اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب.. اسألكم الدعاء.

يشار إلى أن الفنان حمادة هلال يجري تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الدرامي 2025.

يشاركه البطولة الفنانين: هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز وآخرون، العمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.