تكريم أسرة الطفلة الفلسطينية "ديما الأخرس" بعد علاجها بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

كرّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية أسرة الطفلة الفلسطينية "ديما مازن الأخرس"، التي خضعت للعلاج بمستشفى الطوارئ والجراحات المتخصصة بأبو خليفة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، تقديرًا لصمودها وقوتها في مواجهة التحديات الصحية، واعتبرت الهيئة الطفلة رمزًا للأمل والتحدي، مؤكدة أن هذا التكريم يجسد عمق التضامن الإنساني والدعم الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية، ودورها الرائد في تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة لجميع المرضى الوافدين لأرض مصر دون تمييز.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، عن تكريمها للمتميزين بالهيئى على مدار العام ، حيث أكدت الهيئة أن جوائز التميز التي تم إعلانها بالملتقى السنوي الخامس للهيئة والذي انطلق هذا العام تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية»، تم تقديمها للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات الست، وكان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنه تم استقبال العديد من التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي أثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة أن جوائز التميز شملت هذا العام 8 جوائز، وهم (جائزة أفضل منشأة لعام 2024، جائزة أفضل فريق بعام 2024، جائزة أفضل موظف بعام 2024، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2024، جائزة أفضل متطوع لعام 2024، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية، جائزة التميز الإداري) فضلًا عن «جائزة العمرة».

وأشارت الهيئة، إلى أن جائزة أفضل منشأة لعام 2024، حاز عليها مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك بالإسماعيلية، كما حاز المهندس وائل عبدالجواد، رئيس قسم نظم المعلومات بمستشفى الأطفال التخصصي بالأقصر، على جائزة الإبداع لعام 2024.

كما حصل على جائزة "أفضل فريق" لعام 2024، فريق التوعية والمبادرات برئاسة هيئة الرعاية الصحية وتسلمتها دكتورة رضوى إماما مدير وحدة التوعية والمبادرات بالهيئة، فيما كانت جائزة أفضل متطوع من نصيب أ. إسراء عبدالمنعم، كما فاز بجائزة قائد المستقبل لعام 2024، د.محمود محمد محمود، فيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2024 مناصفة بين أ. خالد سيد، و د.محمد نور الدين، جائزة «بطل الهيئة» تم منحها لمس ندى مصطفى عوض من تمريض قسم الطوارئ بمستشفى السلام بورسعيد، وكانت جائزة التميز الإداري، من نصيب فريق المراجعة الداخلية برئاسة الهيئة وتسلمها دكتور محمود الشحات، مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية.

كما كرمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ذكرى ثلاثة من العاملين الراحلين الذين تركوا بصمة لاتُنسى في مسيرة الهيئة، عبر إهداء أسرهم ثلاث رحلات عمرة، وشملت الأسر المكرمة كل من أسرة المرحوم الدكتور مصطفى سالم، مدير الموارد البشرية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، وتم منح العمرة لوالدته، وأسرة المرحوم المهندس محمد العزبي، مدير إدارة الفندقة بمستشفى السلام ببورسعيد، الذي وافته المنية، وقد تم منح العمرة لوالدته، وأسرة المرحوم الأستاذ إبراهيم جودة، مسؤول الشؤون الإدارية السابق بمقر رئاسة الهيئة، الذي كان نموذجًا للتفاني في العمل، وتم منح العمرة لزوجته.

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