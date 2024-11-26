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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: العدوان الإسرائيلي هذا المساء يؤكد أن الاحتلال لا يقيم وزنًا لأي قانون أو اعتبار

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
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قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن العدوان الإسرائيلي الهستيري هذا المساء على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذي يستهدف بشكل خاص المدنيين، يؤكد مجددًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم وزنًا لأي قانون أو اعتبار.

وأوضح ميقاتي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء - أن "استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد الاحتلال عليها بما تمثله من حاضنة لجميع اللبنانيين، ولكونها أيضًا تشمل العدد الأكبر من النازحين عن مناطق العدوان".

وطالب ميقاتي، المجتمع الدولي بالعمل سريعًا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيروت