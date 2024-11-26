"شهادات المكرمين" المائدة المستديرة الرابعة بمؤتمر أدباء مصر بالمنيا

شهدت جامعة دراية بالمنيا الجديدة، المائدة المستديرة الرابعة بعنوان "شهادات المكرمين"، ضمن فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، المنعقدة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

المائدة أداراها د. محمد سمير عبد السلام ناقد أدبي فى الأدب الحديث، وشارك بها الكاتب حسين عبد الرحيم، المترجم الحسين خضيري، الناقدة هدى عطية، الشاعرة علية طلحة، الكاتب والإعلامى سعد قليعي.

حسين عبد الرحيم روائي وقاص وسينمائي مصرى، نشأ فى مدينة بورسعيد عام 1967، حصل على بكالوريوس إعلام، ودبلوم النقد الفني بأكاديمية الفنون.

بدأ حياته بالعمل بجريدة الوفد من عام 1989م حتى 1991، ثم مجلة الكواكب، وغيرها، ثم مساعد مخرج من عام 1989 حتى عام 1996، وعمل مساعد مخرج وتصوير المخرجين يوسف شاهين، حسام الدين مصطفى، السيد راضى، عاطف الطيب، خيرة بشارة"، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 2018.

تمت ترجمه نصوصه في الأهرام إبدو، والأهرام ويكلى، وله 12 عمل سينمائى منهم 6 أعمال سينمائية، وسجل مجموعة من اللقاءات منها 12 حلقة مع الكاتب نجيب محفوظ.

وله العديد من المؤلفات منها "عربة تجرها خيول، المغيب، ساحل الرياح، شهادات الحب والحرب، ومن المؤلفات قيد النشر " كلوز أب، ناس وزمان وأماكن، فلاش باك"، وتم نشر العديد من قصصه فى الصحف والمجلات المصرية والعربية.

أما المترجم "الحسين خضيرى" من مواليد محافظة الأقصر عام 1967، واجه العديد من الصعوبات من الأسرة لدخول المدرسة والتعليم، ولكن أصر حتى وصل إلى التعليم الجامعى وحصل على ليسانس آداب منتسبا قسم التاريخ والدراسات الإفريقية عام 1990، وأحب الشعر من خلال والدته وكان لها الفضل فى صقل موهبته لإلقاءها عليه شعر أحمد شوقى، وحافظ إبراهيم .

قام خضيري بترجمة أول قصة بعنوان "الزهرة الأخيرة" وتم نشرها بمجلة سطور، وصدر له عدد من الدواوين منها "تراتيل المريد، أغنية لغد بعيد، مدن الغيم"، بجانب عدد من المترجمات منها "نوافذ ملونة، فرسان الفن، فتيات صنعن تاريخا"، ونشر له فى عددا متنوعا من الجرائد والمجلات "الثقافة الجديدة، زهرة الخليج، الهلال، الجمهورية، القاهرة، الأهرام المسائى، أخبار الأدب، الأنباء الدولية".

الدكتورة هدى عطية من مواليد عام 1970، وتعمل عضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية كلية الآداب بجامعة عين شمس، حصلت على الماجيستير والدكتوراه فى الآداب فى اللغة العربية.

تولت مناصب رئيس شعبة النقد والدراسات الأدبية بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، رئيس تحرير المجلة العربية مداد، المشرف العام على المركز الثقافى بجامعة عين شمس، وقامت بتدريس المقررات التعليمية بالجامعة منها نظرية الأدب، العروض والقوافى، الأدب الصوفى، نظريات النقد الأدبى، الأدب المقارن

أما الشاعرة علية طلحة مواليد محافظة أسوان عام 1973، عضو نادى الأدب بقصر ثقافة أسوان، وهي شاعرة عامية، نشر لها عدد من الأعمال الشعرية بجرائد الجمهورية، وأخبار الأدب، صوت أسوان، ومجلة الثقافة الجديدة".

شاركت في العديد من المؤتمرات الأدبية، وأندية الأدب، وليالي رمضان الثقافية، وحصلت على جوائز في مجال شعر العامية.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وينفذ من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة، وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، برئاسة الشاعر وليد فؤاد، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق.

ويشهد المؤتمر طوال فترة إقامته عددا من الجلسات البحثية، والموائد المستديرة، بجانب الأمسيات الشعرية والقصصية ومعارض الكتب والحرف والفنون، وندوات ثقافية، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة، وتختتم فعالياته غدا الأربعاء.