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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان ينتزع فوزًا مثيرًا على سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق ميلان الإيطالي، فوزًا صعبًا ومثيرًا على نظيره سلوفان براتيسلافا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 تمكن ميلان من افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق كريستيان بوليسيتش لكن الرد جاء سريعًا من سلوفان براتيسلافا، حيث أدرك تيجران بارسيغيان التعادل في الدقيقة 24 بعد صناعة مميزة من كيرياكوس سافيديس.

مع انطلاق الشوط الثاني، رفع ميلان من إيقاع اللعب بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 68 عبر رافائيل لياو الذي هز شباك الفريق التشيكي بتسديدة مميزة. 

ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى أضاف تامي أبراهام الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 71، ليعزز الفريق الإيطالي تفوقه.

في الدقائق الأخيرة، حاول سلوفان براتيسلافا العودة في اللقاء ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 88 بهدف سجله نينو مارسيلي بصناعة جديدة من تيجران بارسيجيان

بهذا الانتصار، يعزز ميلان حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بينما يبقى سلوفان براتيسلافا أمام تحد كبير للحفاظ على فرصه في المنافسة.

ميلان الإيطالي سلوفان براتيسلافا الجولة الخامسة دور المجموعات دورى أبطال اوروبا التشيكي