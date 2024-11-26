رئيس مياه الفيوم يستقبل وفد بنك الإعمار الأوروبي لمناقشة برنامج توسعات الصرف الصحي

استقبل المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ويضم كل من ( السيد مصطفى اسعد خبير بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسيدة ميلاني اينس استشاري الاتحاد الأوروبي) والدكتورة فيجن نايل مدير المكتب الاستشاري ستانتك بتركيا، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع برنامج توسعات الصرف الصحي، الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الإتحاد الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار.

جاء ذلك بحضور المنهندس طارق بخيت، مدير البرنامج بالشركة القابضة، وعمر ابو المجد الخبير التعاقدي، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة، والمهندس صفوت خالد رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، ومنى خليفة خبير المشاركة المجتمعية بالشركة القابضة، وفريق وحده تنفيذ المشروعات بالشركة PIU، وفريق العلاقات العامة والمكون المجتمعي.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الشركة بوفد البنك الأوروبي، مشيداً بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج توسعات الصرف الصحي بالمحافظة في ضوء جهود الدولة لإزالة أثر التلوث البيئي لبحيرة قارون وتحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لسكان القري المحرومة والاكثر احتياجاََ.

وأكد النجار على أهمية مشروعات البرنامج في تطوير البنية التحتية بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية واهتمامها بالارتقاء بحياة المواطنين بالريف المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد على دفع معدلات العمل بالمشروعات لدخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن مع الإلتزام الكامل بكافة البنود التعاقدية والإلتزام بإجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة كافة الأطراف وعدم وقوع أي أضرار بالمواطنين والعاملين على حد سواء وضرورة تواجد المكون المجتمعي بالشركة بصفة مستمرة بالقرى الجاري بها تنفيذ الأعمال وتعريف المواطنين بأهمية تلك المشروعات وآلية الشكاوى وفتح وتعزيز قنوات التواصل والشراكة المجتمعية.

وخلال اللقاء راجع وفد البنك الأوروبي الإلتزامات بالمعايير البيئية وإجراءات السلامة والصحة المهنية والجداول الزمنية ومناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه سير الأعمال بالمشروعات.

inbound4943989485597582163

inbound6999353259652085557

inbound7796744281783615373

inbound7345669144835125387

inbound8955352607543076496