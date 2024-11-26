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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
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كشف المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "خوسيه الفالادي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 

تشكيل أرسنال الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري

خط الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، هافرتز

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الـ14  في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سبورتنج لشبونة في المركز الثالث مؤقتا  برصيد 10 نقاط.

 ويأمل الجانرز في تحقيق الفوز لتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور المقبل.

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