أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال ضد سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

كشف المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب "خوسيه الفالادي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

تشكيل أرسنال الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري

خط الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، هافرتز

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الـ14 في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد سبورتنج لشبونة في المركز الثالث مؤقتا برصيد 10 نقاط.

ويأمل الجانرز في تحقيق الفوز لتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور المقبل.