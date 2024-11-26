"الدواء المصرية" تشارك في فعاليات الملتقى السنوى الخامس لهيئة الرعاية الصحية

شاركت، اليوم، هيئة الدواء المصرية في فاعليات الملتقى السنوى الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

يهدف الملتقى إلى مناقشة آليات توسيع التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الطبية من خلال مواجهة التحديات والفجوات التي تواجهه المنظومة الصحية، ووضع استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق التأمين الصحي من أجل تعزيز الوصول العادل للرعاية الصحية لمختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تطوير الآليات الفعالة في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المواطن المصري الصحية بأعلى معايير الجودة والشمولية.

جاءت مشاركة هيئة الدواء المصرية في إطار خطة الدولة نحو تطوير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم في الاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية، والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي والابتكارات في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، ودعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، كأهم الأولويات التي وضعتها هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

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