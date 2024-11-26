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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يكتسح سبارتا براج بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فرحة اتليتكو مدريد
فرحة اتليتكو مدريد
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حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني انتصارًا ساحقًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليؤكد الفريق الإسباني تأهله إلى الدور المقبل بأداء هجومي مذهل.

افتتح التسجيل جوليان ألفاريز في الدقيقة 15 بعد هجمة منظمة قادها كوكي وسط دفاع متقدم من الفريق التشيكي و أضاف ماركوس لورنتي الهدف الثاني في الدقيقة 43 

في الشوط الثاني، واصل أتلتيكو هيمنته حيث أحرز جوليان ألفاريز هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 59 وعزز أنطوان جريزمان النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 70 وقبل نهاية المباراة، أضاف أنخيل كوريا هدفين متتاليين في الدقيقتين 85 و89، مستغلًا هفوات دفاعية قاتلة من سبارتا براج.

بهذا الفوز الكبير، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة ليتساوى مع ليفربول المتصدر مؤقتا ،  بينما توقف رصيد سبارتا براج عند 4 نقاط، ما يضعه خارج المنافسة على التأهل.

 

أتلتيكو مدريد سبارتا براج الجولة الخامسة دور المجموعات دورى أبطال اوروبا