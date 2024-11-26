محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، والذى تستمر فعالياته حتى يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء مجالس المدن، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات ومديري العموم، وممثلي الجهات المشاركة بالمهرجان.

كما شارك في فعاليات المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة داليا مصطفى، والمخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بمهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، في إطار الترويج السياحي للمحافظة، والحفاظ على هوية القرية، والاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية التى تتمتع بها، مما يعود بالنفع على مواطني الفيوم بوجه عام، وأبناء قرية تونس على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن المهرجان فرصة جيدة للتعرف على الأماكن السياحية بالمحافظة، ويحضره عدد كبير من الفنانين والمبدعين من داخل مصر وخارجها.

وتابع المحافظ، أن المهرجان يعطى فرصة أكبر لزائري قرية تونس السياحية للتعرف على مقوماتها البيئية والطبيعية، وما تتمتع به من ميزات نسبية وحرف يدوية، تلك الميزات التى ألهمت الراحلة ايفيلين بيورية السويسرية لإنشاء مدرسة لتعليم أهالي قرية تونس صناعة الفخار والخزف، مشيراً أن مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية عبارة عن عرض مفتوح للصناع المهرة للحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة، خاصة أن قرية تونس عمرها أكثر من 40 عاماً في صناعة الخزف والفخار، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم تتميز بأكثر من 9 حرف يدوية.



وأشار الأنصاري أن وصف محافظة الفيوم بسياحة اليوم الواحد، لا يعطي للمحافظة حقها، وتسعى المحافظة بشكل جاد لتغيير هذا المفهوم، خاصة أنها تتمتع بالعديد من أنواع السياحة البيئية والصحراوية والسفاري إلى جانب السياحة الريفية.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، معارض الخزف والفخار والمنتجات اليدوية المختلفة، التي يتم عرضها في باكيات بالشارع الرئيسي لقرية تونس، وناقش المحافظ، أصحاب المنتجات بشأن المعروضات الخاصة بكل منهم والتى تشمل منتجات النخيل، والسجاد اليدوي، وأعمال الخزف والفخار، والمنتجات الشمعية، ومشغولات يدوية ومنحوتات خشبية، ولوحات زيتية ومشغولات التطريز والتريكو، كما تفقد المحافظ ومرافقوه مدرسة تعليم الفخار والخزف بقرية تونس.

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