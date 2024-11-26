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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل باير ليفركوزن أمام ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا

فريق باير ليفركوزن
فريق باير ليفركوزن
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أعلن نادي باير ليفركوزن عن تشكيلته الأساسية لمواجهة ريد بول سالزبورج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب "باي أرينا" 

جاء تشكيل باير ليفركوزن كالتالي:

حراسة المرمى: كوفار 

خط الدفاع: هينكابي ، طاه ، تابسوبا 

خط الوسط: جريمالدو ، فرايمبونج ، تشاكا، أندريش، بالاسيوس

خط الهجوم: شك ، ويرتز 

البدلاء:
هراديكي، لومب، آرثر، تيلا، جارسيا، هاويغورست، ستيبانوڤ، أونييكا.

يسعى ليفركوزن لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

من جانبه، يطمح ريد بول سالزبورج إلى العودة بنتيجة إيجابية لإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على التأهل 

المباراة تعد اختبارًا كبيرًا للطرفين، خاصة مع المستوى العالي الذي يقدمه كلا الفريقين في الموسم الحالي.

باير ليفركوزن ريد بول سالزبورج دورى أبطال اوروبا الجولة الخامسة التأهل