محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الوراق المركزي لمتابعة سير العمل

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمستشفي الوراق المركزي للإطمئنان على إنتظام العمل داخلها وتواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض خلال ورديات العمل المسائية.

وتابع محافظ الجيزة، موقف استقبال المرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث راجع مع مدير المستشفى كشوف دخول الحالات، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية من قبل المديرية والإدارات الصحية للتأكد من انتظام العمل بالمستشفى بصورة مستمرة والإستعداد الدائم لأية حالات طوارئ.

كما تفقد محافظ الجيزة، اقسام بنك الدم والاطفال المبتسرين والحضانات والعناية المركزة والصيدلية والنفايات الخطرة .

واطلع المهندس عادل النجار على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ مشددًا على حسن معاملة المرضي وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

كما تفقد "النجار" وحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة مشدداً على ضرورة توفير المسارات المباشرة لخروج المخلفات من الوحدة ونقلها من خلال وسائل النقل المخصصة لهذا الغرض إلي مواقع التخلص الامن منها المجهزة لذلك .

وحرص النجار خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى والمواطنين للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واي معوقات تواجههم .