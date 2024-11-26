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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
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أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، نظيره لايبزيج على ملعب جوزيبي مياتزا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد إنزاجي على الثنائي لاوتارو مارتينيز ومهدي طارمي في قيادة تشكيل إنتر ميلان أمام لايبزيج، في ظل جلوس الفرنسي ماركوس تورام على مقاعد البدلاء.

يسعى الإنتر للفوز على لايبزيج؛ من أجل الانقضاض على صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا مؤقتًا، للاقتراب من التأهل لدور الـ16.

يحتل إنتر ميلان المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بينما يأتي لايبزيج في المركز الـ32 بلا نقاط.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: يان سومر 

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دي فري - باستوني 

خط الوسط: دومفريس - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - زيلينكسي - ديماركو 

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - مهدي طارمي.

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