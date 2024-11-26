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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

هالاند مهاجم مانشستر
هالاند مهاجم مانشستر سيتي
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أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام فينورد الهولندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون 

خط الدفاع: لويس ، أكانجي، أكي ، جفارديول 

خط الوسط: جوندوجان ، نونيز ، فودين 

خط الهجوم: برناردو سيلفا ، جريليش ، هالاند 

البدلاء: أورتيجا مورينو، كارسون، ووكر، دياز، دي بروين، سافينيو، رايت، سيمبسون-بوسي، أوريلي، ماكتي، ويلسون-إيسبراند.

يأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز و مصالحة جماهيره و لضمان إنهاء دور المجموعات في موقع متميز 

 من جانبه، يسعى فينورد لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في التأهل أو الانتقال إلى الدوري الأوروبي. المباراة تعد مواجهة مثيرة بين فريقين يمتلكان قوة هجومية هائلة وخططًا تكتيكية مميزة.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى الجولة السادسة ابطال اوروبا فينورد الهولندي