أولمو وليفاندوفسكي يقودان هجوم برشلونة أمام بريست بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بريست الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، نظيره بريست على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام بريست، ويسانده هجوميًا داني أولمو، بجانب البرازيلي رافينيا.

يسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز على بريست، للزحف نحو قمة ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بريست في المرتبة الرابعة وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة بريست

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز- جيرارد مارتين

خط الوسط: مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - بيدري

وفي الهجوم: داني - أولمو - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.