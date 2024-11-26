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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات.. السيسي يلتقي رؤساء كبريات الشركات الدولية العاملة بالصناعة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات.. السيسي يلتقي رؤساء كبريات الشركات الدولية العاملة بالصناعة
حرب تجارية.. ترامب يُعلن زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصين وكندا والمكسيك
%10.. زيادة في الضرائب الجمركية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية
65 ألف شخص يعيشون في المناطق المحاصرة شمال القطاع
مهلة 8 أيام.. لإدلاء نتنياهو بشهادته في محاكمته بالفساد
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. فرنسا وأمريكا واثقتان من وقف إطلاق النار.. وإسرائيل تواصل عدوانها
الأمطار والرصاص يضربان غزة.. المياه تغرق خيام النازحين.. والأونروا: الشتاء سيكون رهيبا

الصين كندا السيسي ترامب الولايات المتحدة نتنياهو فرنسا إسرائيل