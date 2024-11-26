عثمان ديمبلي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عثمان ديمبلي هجوم باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، بجانب برادلي باركولا، ودعم هجومي من فابيان رويز.

ويتطلع البي إس جي لتحقيق الانتصار على العملاق البافاري، لتحسين وضعه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي بايرن ميونخ في المركز الـ19 وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - باشو - نونو مينديش

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - وارن زئير إيمري - فابيان رويز

وفي الهجوم: عثمان ديمبلي - برادلي باركولا.