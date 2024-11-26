هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة ليروى ساني وكينجسلي كومان وجمال موسيالا.

يأمل البايرن الفوز على الفريق الباريسي، لتصحيح وضعه في ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتل بايرن ميونخ المركز التاسع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ25 بـ4 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - كينجسلي كومان.