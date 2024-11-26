بحضور المحافظ ونجوم الفن.. افتتاح مهرجان الخزف والحرف اليدوية بالفيوم

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، مهرجان الخزف والحرف اليدوية بقرية "تونس" على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الأولى بمشاركة عدد من نجوم الفن.

حرص على حضور الافتتاح عدد من نجوم الفن على رأسهم النجمة إلهام شاهين، وداليا مصطفى، ورانيا فريد شوقي، والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، وعدد من قيادات المحافظة.

وعبر المشاركون عن سعادتهم بحضور فعاليات مختلفة على هامش مهرجان سينمائي في محافظة ذات طبيعة ومناظر خلابة تعد ستوديو تصوير مفتوح.

افتتحت فعاليات الدورة الأولى من المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتشهد الدورة الأولى عرض ٥٥ فيلما في مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة.