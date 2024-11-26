التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق إستراتيجية "سند" الجديدة 2030 لتحسين حياة الأيتام

تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، بتعزيز التعاون وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي لتحقيق رؤية مشتركة لعالم يستطيع فيه كل يتيم وشاب فاقد للرعاية الوالدية تشكيل مستقبله بكرامة واستقلالية.

أطلقت جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة" استراتيجيتها الجديدة لعام 2030 تحت شعار "رحلة تكمل رحلة"، في حدث كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

تهدف الاستراتيجية إلى تحسين جودة حياة الأيتام والشباب فاقدي الرعاية الوالدية من خلال حلول مبتكرة تحقق التنمية المستدامة.

دور إستراتيجي لوزارة التضامن

أكدت عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كان دائمًا محورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على تطوير منظومة الرعاية البديلة بالتنسيق مع الوزارة منذ 2008.

وأضافت أن الاستراتيجية الجديدة تركز على تطوير نماذج رعاية شبه أسرية وتأهيل الشباب للاندماج المجتمعي.

دعم وتمكين شامل

خلال الحدث، تم تسليط الضوء على إنجازات الجمعية التي شملت دعم 265 بيت رعاية في 19 محافظة، بالإضافة إلى تدريب 840 كادرًا من وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز معايير الرعاية البديلة. كما أشادت ياسمين الحاجري، المدير التنفيذي للجمعية، بدور الوزارة في تسهيل البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، مثل برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

شراكات إستراتيجية

شهد الحفل توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية "سند" ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف" (EFE Egypt) تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم. كما كرمت الجمعية عددًا من شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم وزارة التضامن، لدورهم في دعم مشاريع الجمعية.