انطلاق عروض الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم السينمائي بحضور الجمهور والطلاب.. صور

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، عروض مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بالقاعة الملكية بأحد فنادق الفيوم، وبدأت العروض مع الفيلم الهولندي "التحول".

وتواجد بالقاعة حضورًا كبيرًا بالإضافة إلى عدد من طلاب جامعة الفيوم، حيث حرصوا على متابعة الأفلام في المهرجان السينمائي الأول الذي يقام على أرض المحافظة.

افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من المهرجان بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور فني كبير من عدد من النجوم منهم النجمة إلهام شاهين وداليا مصطفى ورانيا فريد شوقي وأحمد فتحي وأحمد مجدي وحمزة العيلي.