رسميًا.. نجم برشلونة السابق يتولى تدريب ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن تعيين الأسطورة الأرجنتينية خافيير ماسكيرانو مدربًا جديدًا للفريق، خلفًا للمدرب تاتا مارتينو الذي رحل لأسباب شخصية.

وجاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، حيث رحب إنتر ميامي بماسكيرانو وعبر عن ثقته بقدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويأتي تعيين ماسكيرانو بعد مسيرة حافلة كلاعب، حيث ارتدى قمصان أندية كبيرة مثل ليفربول وبرشلونة، كما مثل منتخب الأرجنتين في العديد من البطولات.

وبعد اعتزال ماسكيرانو اللعب، بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، قبل أن ينتقل لتدريب إنتر ميامي.

ماسكيرانو

عقد ماسكيرانو مع إنتر ميامي

وذكرت تقارير صحفية أن عقد ماسكيرانو مع إنتر ميامي يمتد لثلاثة أعوام، مما يعكس ثقة إدارة النادي في قدراته.

ويتولى خافيير ماسكيرانو تدريب إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليقود صاحب الـ40 عامًا البرغوث الأرجنتيني، بعدما سبق لهما اللعب سويًا بقميص برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين في فترة شهدت العديد من الإنجازات.