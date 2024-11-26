السيسي يلتقي عددًا من كبريات الشركات الصناعية ويستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية (فيديووصور)

شهد اليوم الرئاسي نشاط كثيف حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

في بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها

وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.

وشدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية .

وأشار إلى أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

وقال السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.



كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وأكد الرئيس اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وأن الدولة خصصت لهم يوم "قادرون باختلاف" للاحتفال بهم سنوياً، وأنها تعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي، بما في ذلك في مجال الرياضة.

وأعرب عن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية، والتزام الحكومة بالعمل دائماً نحو تمكين الرياضيين البارالمبيين، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية للرياضة ، بما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقاً للمعايير الدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الى أن رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أعرب عن تقديره الشديد لجهود الرئيس والدولة المصرية في تعزيز منظومة الرياضة بشكل عام، وتمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير في البنية التحتية الرياضية، لاسيما على صعيد إقامة منشآت رياضية وفقاً للمعايير الدولية لتمكين الرياضيين ومن ضمنهم الرياضيين من ذوي الهمم، إضافة إلى تحديث منظومة الحوافز والمعسكرات والتدريبات للرياضيين البارالمبيين،

واعرب عن تطلعه للتعاون مع مصر خاصة في ظل استضافة مصر لعدد من الفعاليات والمسابقات البارالمبية الدولية في الفترة المقبلة.