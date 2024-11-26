أسامة حسني يكشف تفاصيل حالة الخطيب الصحية

كشف أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، تفاصيل الحالة الصحية لرئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب بعد تغيبه عن الظهور داخل القلعة الحمراء خلال الأسبوع الماضي.

وقال حسني، في تصريحات عبر قناة الأهلي إن محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي وأصيب بنزلة برد حادة لدرجة أن بعض الأطباء تشككوا في أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف زوج ابنة محمود الخطيب ان رئيس الأهلي خضع لمسحة طبية وكانت سلبية ولكنه عانى من آثار البرد والكحة نتيجة ضعف المناعة.

وتابع أن الخطيب خضع أيضا لفحوصات طبية مكثفة على مدى الأيام الماضية ومنحه طبيبه الخاص بعض التعليمات بضرورة الالتزام بعمل جلسات أوكسجين علاجية للتخلص من الكحة التي تصاحبه.

وشدد حسنى على أن الطبيب طلب من رئيس النادي الأهلي الراحة التامة وهو ما حدث طوال الأيام القليلة الماضية وأن الخطيب يتعافى ويتابع كافة الأمور التي تخص النادي مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومحمد رمضان المدير الرياضي وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.