منتخب مصر 2007 يستدعي حارس البنك الأهلي إلى المعسكر المقبل

أرسل مجلس إدارة منتخب مصر مواليد 2007، خطاباً رسميًا، إلى نادي البنك الأهلي، يحتوي على ضم مروان محمد، الشهير (باندا) حارس فريق الشباب، إلى معسكر المنتخب الوطني للناشئين، في معسكره المفتوح من الفترة 27 نوفمبر الجاري، حتي يوم 29 مو الشهر ذاته.

وجاء الخطاب الخاص باللاعب بعد أن تألق خلال الفترة الماضية مع فريقه، لينال إعجاب الجهاز الفني للفراعنة الشباب بقيادة الكابتن أسامة نبيه.

وكان قد صعد طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول بالبنك الأهلي الحارس للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره بمستوي الكبار لفت نظر الجميع في نادي البنك الأهلي.

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